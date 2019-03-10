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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Вяткина завоевала серебро на средней дистанции в спортивном ориентировании на Универсиаде

Победила в гонке финка Лиза Ненонен, бронзу завоевала представительница Чехии Петра Ганкова
Марина Вяткина Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Марина Вяткина
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Россиянка Марина Вяткина заняла второе место на средней дистанции в спортивном ориентировании на лыжах на Универсиаде в Красноярске.

Россиянка преодолела дистанцию за 37 минут и 14 секунд. Победила в гонке финка Лиза Ненонен (37,07), бронзу завоевала представительница Чехии Петра Ганкова (отставание 19 секунд)

Россиянка Мария Петрушко заняла пятое место (+1.10), Елизавета Моисеенко - восьмое (+1.58), Екатерина Степанова - девятое (+2.05), Александра Русакова - 17-е (+3.38). Дарья Шупикова была дисквалифицирована.

В медальном зачете Универсиады сборная России занимает первое место, завоевав 98 медалей - 34 золотых, 35 серебряных и 29 бронзовых. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-4-4). На третьей строчке располагается сборная Японии (3-3-3). Финны вышли на четвертое место (3-2-7).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия34352998
2Южная Корея64414
3Япония3339
4Финляндия32712
5Норвегия3238
6Австрия3205
7Франция24511
8Швейцария2237
9Белоруссия2103
10Швеция2024
11Чехия1225
12Китай1214
13Канада1113
13Германия1113
13Италия1113
16Польша1102
17Казахстан0336
18Грузия0011
18Великобритания0011

 

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