Вяткина завоевала серебро на средней дистанции в спортивном ориентировании на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Россиянка Марина Вяткина заняла второе место на средней дистанции в спортивном ориентировании на лыжах на Универсиаде в Красноярске.
Россиянка преодолела дистанцию за 37 минут и 14 секунд. Победила в гонке финка Лиза Ненонен (37,07), бронзу завоевала представительница Чехии Петра Ганкова (отставание 19 секунд)
Россиянка Мария Петрушко заняла пятое место (+1.10), Елизавета Моисеенко - восьмое (+1.58), Екатерина Степанова - девятое (+2.05), Александра Русакова - 17-е (+3.38). Дарья Шупикова была дисквалифицирована.
В медальном зачете Универсиады сборная России занимает первое место, завоевав 98 медалей - 34 золотых, 35 серебряных и 29 бронзовых. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-4-4). На третьей строчке располагается сборная Японии (3-3-3). Финны вышли на четвертое место (3-2-7).
Зимняя Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|34
|35
|29
|98
|2
|Южная Корея
|6
|4
|4
|14
|3
|Япония
|3
|3
|3
|9
|4
|Финляндия
|3
|2
|7
|12
|5
|Норвегия
|3
|2
|3
|8
|6
|Австрия
|3
|2
|0
|5
|7
|Франция
|2
|4
|5
|11
|8
|Швейцария
|2
|2
|3
|7
|9
|Белоруссия
|2
|1
|0
|3
|10
|Швеция
|2
|0
|2
|4
|11
|Чехия
|1
|2
|2
|5
|12
|Китай
|1
|2
|1
|4
|13
|Канада
|1
|1
|1
|3
|13
|Германия
|1
|1
|1
|3
|13
|Италия
|1
|1
|1
|3
|16
|Польша
|1
|1
|0
|2
|17
|Казахстан
|0
|3
|3
|6
|18
|Грузия
|0
|0
|1
|1
|18
|Великобритания
|0
|0
|1
|1