Горланов: ориентирование выглядело на Универсиаде не хуже олимпийских лыжных дисциплин

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Спортивное ориентирование на лыжах, дебютировавшее в программе Универсиады в Красноярске, выглядело не хуже, чем лыжные гонки и биатлон, представленные на Олимпиадах. Таким мнением с ТАСС поделился лидер российской сборной, двукратный победитель и серебряный призер Всемирных студенческих игр Сергей Горланов.

"Универсиада в Красноярске стала для всех нас особенным, а для большинства и приоритетным стартом. Даже несмотря на предстоящий в Швеции чемпионат мира, - рассказал Горланов. - Для нас это первые Студенческие игры в истории, и пусть я потенциально по возрасту успеваю на следующие, хотелось хорошо отработать именно здесь, в Красноярске. У меня два золота, значит, я все-таки вписал свое имя в историю нашего вида спорта и очень рад этому факту".

"Здесь, в Красноярске, наш вид спорта стоял в одном ряду с другими видами - лыжными гонками, биатлоном, и ни в каких аспектах им не уступал. Организаторам спасибо - постарались, показали спортивное ориентирование на лыжах во всей красе", - подчеркнул Горланов.

В заключительный день турнира по лыжному ориентированию Горланов занял второе место в масс-старте на средней дистанции, преодолев дистанцию за 35 минут 28 секунд и уступив победителю норвежцу Йоргену Баклиду 3 секунды. Третье место занял еще один россиянин Владислав Киселев (12 секунд отставания).

"Норвежец - сильный спортсмен, и я ранее уже говорил, что вижу его на Универсиаде своим основным зарубежным конкурентом. Сегодня он обошел меня тактически непосредственно перед финишем, нагнать 15 метров мне было уже не по силам. Я сегодня чувствовал себя уже не так свежо, как в предыдущие дни, чувствовал, что приходится работать сверх сил, так что мое серебро сегодня по цене золота вышло", - рассказал спортсмен.

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.