Мельникова и Пасека обеспечили право на участие в ЧЕ по спортивной гимнастике

ПЕНЗА, 10 марта. /ТАСС/. Ангелина Мельникова, Ангелина Симакова, Мария Пасека и Анастасия Ильянкова гарантировали себе право на участие в чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который пройдет в апреле в Польше. Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

"У девочек, это совершенно точно, [выступят на чемпионате Европы] Симакова и Мельникова в многоборье, Пасека и Ильянкова - в отдельных видах", - сказала собеседница агентства.

На проходящем в Пензе турнире Симакова стала чемпионкой России в многоборье и в упражнении на бревне, а также завоевала золото в составе команды "Москва-1" в командном турнире. Мельникова завоевала золото в вольных упражнениях, серебро в многоборье, опорном прыжке и упражнении на бревне, бронзу в упражнении на брусьях. Также она стала серебряным призером в командном турнире в составе команды Центрального федерального округа.

Пасека заняла первое место в опорном прыжке и в командном турнире в составе команды "Москва-1", Ильянкова стала лучшей в упражнении на брусьях.

По словам Родионенко, чемпионка мира 2015 года Дарья Спиридонова, скорее всего, пропустит европейское первенство. "У нее еще не снят гипс, она не выступала. Она будет готовиться к чемпионату мира", - добавила собеседница агентства.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет 4-14 апреля в польском Щецине.