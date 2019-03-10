Нагорный завоевал шесть золотых медалей чемпионата России по спортивной гимнастике в Пензе

ПЕНЗА, 10 марта. /ТАСС/. Никита Нагорный завоевал три золотые медали в заключительный день чемпионата России по спортивной гимнастике, который завершился в Пензе, - в упражнениях на перекладине, на параллельных брусьях и в опорном прыжке. Ранее он стал победителем в многоборье, упражнениях на кольцах и на коне.

По итогам опорного прыжка спортсмен получил 14,683 балла. Второе место занял Артур Далалоян (14,516), третье - Олег Степко (14,233). В упражнении на параллельных брусьях Нагорный набрал 15,000 балла. Серебряным призером стал Дмитрий Ланкин (14,533), бронза - у Никиты Игнатьева (13,900).

В упражнении на перекладине Нагорный заработал 13,733 балла. Вторым стал Игнатьев (13,700), третьим - Иван Стретович (13,500).

Нагорный ранее также стал серебряным призером чемпионата России в командном турнире в составе команды "Москва-1".