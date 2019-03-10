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Вылегжанин выступит на чемпионате России по лыжным гонкам

В последний раз на старт на международном профессиональном уровне 36-летний спортсмен вышел в субботу
Максим Вылегжанин EPA-EFE/MARKKU OJALA
Описание
Максим Вылегжанин
© EPA-EFE/MARKKU OJALA

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 10 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Завершивший международную карьеру чемпион мира, трехкратный серебряный призер Игр в Сочи по лыжным гонкам Максим Вылегжанин в конце сезона выступит в чемпионате России. Об этом он рассказал ТАСС.

В последний раз на старт на международном профессиональном уровне 36-летний спортсмен вышел в субботу: в гонке на 50 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Осло он занял второе место.

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"Это была последняя гонка на Кубке мира, но не в жизни: убирать лыжи на полку или в чулан я не собираюсь, - сказал Вылегжанин по телефону. - Буду выступать на внутрироссийских соревнованиях. Ближайшую гонку пробегу 24 марта - марафон имени Галины Кулаковой в Ижевске, поучаствовать в котором всех приглашаю. А в конце сезона выступлю на чемпионате России за сборную команду Удмуртии, хочу принести команде очки, заработать медали".

Вылегжанин не исключает, что на любительском уровне он также будет выступать в известных международных марафонах, таких как "Марчалонга" и "Васалоппет". "Мне всегда было интересно бегать марафоны", - заметил он.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 30 марта по 7 апреля в Архангельской области.

Вылегжанин начал карьеру в 1999 году, первую гонку на международном уровне он провел в 2005-м. На чемпионатах мира Вылегжанин завоевал пять наград: одну золотую, три серебряные и одну бронзовую. На Олимпиаде-2014 в Сочи Вылегжанин выиграл три серебряные награды (эстафета, командный спринт, марафон), на его счету девять золотых, восемь серебряных и семь бронзовых медалей на этапах Кубка мира.

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