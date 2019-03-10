Россия запустит к ЧЕ-2020 по футболу туристический портал Welcome2020

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Официальный туристический портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com будет трансформирован под чемпионат Европы по футболу 2020 года. Об этом заявил ТАСС генеральный директор российской части оргкомитета ЧЕ-2020 Алексей Сорокин.

В ходе чемпионата мира - 2018 действовал официальный туристический портал Welcome2018.com, на котором болельщикам была представлена справочная информация и сервисы для организации поездки и комфортного пребывания в России, а также о ее культуре, традициях, инфраструктуре, городах и стадионах, принимавших участие в турнире.

"К чемпионату Европы - 2020 будет представлена аналогичная платформа, что использовалась во время чемпионата мира в России. Фактически, это будет трансформация Welcome2018.com под новый турнир, но на Welcome2020.com вся информация будет сосредоточена на Санкт-Петербурге, а также будут представлены некоторые данные о стране и ее столице, так как велика вероятность, что многие болельщики поедут через Москву. Если потребуется, то будет добавлена информация и о других европейских стадионах, которые примут участие в Евро-2020", - заявил Сорокин.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Матчи турнира состоятся на 12 стадионах в 12 городах Европы. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал.

Ранее портал Stadium Database признал "Волгоград-Арену" лучшей футбольной ареной 2018 года по итогам голосования болельщиков, а "Самара-Арена" заняла третье место в голосовании экспертов. "Оценка стадионов проводилась по многим параметрам, а волгоградские болельщики, видимо, оказались более социально активными и поддержали свою арену. Все наши стадионы были как современными, так и уютными для болельщиков. Арены строились с учетом всех требований Международной федерации футбола, а не только требований российских норм, поэтому совершенно неудивительно признание "Самары-Арены" международными экспертами", - добавил он.