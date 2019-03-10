Нагорный гарантировал право на участие в ЧЕ по спортивной гимнастике

ПЕНЗА, 10 марта. /ТАСС/. Никита Нагорный по итогам выступления на чемпионате России по спортивной гимнастике обеспечил право на участие в чемпионате Европе. Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Нагорный на завершившемся в Пензе чемпионате России завоевал шесть золотых медалей и серебро в командном турнире.

"У мужчин будет вопрос решаться, очевидно, потому что Никита Игнатьев заявлен в Японию на международные соревнования. Точно [обеспечил себе право на участие в чемпионате Европы] Нагорный, он был в ударе на чемпионате России", - отметила собеседница агентства.

Родионенко отметила, что в чемпионате Европы примут участие два россиянина в многоборье и четыре в отдельных видах. Отбор российских спортсменов будет вестись "строго по спортивному принципу", на основании результатов чемпионата России и контрольных тренировок, добавила старший тренер.

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года, шестикратный чемпион Европы Давид Белявский не выступит на ЧЕ, сообщил ТАСС главный тренер сборной Андрей Родионенко. "Белявский не будет участвовать", - отметил собеседник агентства. "Давиду нужно немного отдохнуть, потому что он приболел", - добавила Валентина Родионенко.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет 4-14 апреля в польском Щецине.