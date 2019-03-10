Олимпийская чемпионка Мустафина пропустит чемпионат Европы по спортивной гимнастике

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина не будет включена в состав сборной России на апрельский чемпионат Европы в польском Щецине. Как сообщила ТАСС старший тренер национальной команды Валентина Родионенко, спортсменка продолжит готовиться к чемпионату мира, который пройдет в начале октября в немецком Штутгарте.

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"Алия пока не готова выступать на чемпионате Европы, - заметила Родионенко. - Она целенаправленно готовится к чемпионату мира. В прошлом сезоне она тоже пропустила европейское первенство, а на главном старте года в Катаре сумела себя проявить".

Мустафина на завершившемся в воскресенье в Пензе чемпионате России сумела стать третьей в вольных упражнениях и первой в командном турнире.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет 4-14 апреля.