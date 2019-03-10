Урманов: фигуристки Трусова и Щербакова продолжили победные традиции на юниорском ЧМ

МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Российские фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова продолжили победные традиции на юниорском чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Алексей Урманов.

Трусова одержала победу на юниорском чемпионате мира в Загребе, по сумме двух программ 14-летняя спортсменка получила 222,89 балла, второе место заняла 14-летняя Щербакова (219,94). Трусова стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров (2018, 2019). Она также является победительницей финала юниорского Гран-при прошлого сезона и двукратной победительницей юниорского первенства России. В нынешнем сезоне Трусова и Щербакова дебютировали на взрослом чемпионате России в Саранске, победу в соревнованиях одержала Щербакова, а Трусова стала второй.

"Итог юниорского чемпионата мира хороший: Трусова в борьбе с Щербаковой заняли первое и второе места, достаточно рядышком, - сказал Урманов. - Трусова сделала два четверных тулупа, а Щербакова сделала четверной лутц - можно сказать, что девчонки большие молодцы, продолжают держать уровень популяризации нашего прекрасного вида спорта, продолжают хорошие традиции. Хотелось бы, чтобы и дальше у них все шло хорошо, девушки талантливые, желаю им хорошего выступления и во взрослом спорте. Но мы должны понимать, что взрослый спорт и юниорский - это разные понятия".

Урманов отметил, что на чемпионате мира в Японии у российских фигуристов есть высокие шансы. "На чемпионате мира у нас будет борьба в женском турнире, она ожидается, по крайней мере. Хотелось бы, чтобы наши молодые люди реабилитировались и показали более стабильное выступление, хочется, чтобы мужское одиночное катание у нас было на уровне. В парах, я думаю, у нас хорошие шансы на высокие результаты", - добавил Урманов.

"Сегодня в Петербурге будут очень серьезные показательные выступления, праздник, посвященный Тамаре Николаевне Москвиной и Алексею Николаевичу Мишину - 50 лет тренерской работы. Их будут поздравлять все их ученики: сегодняшние и бывшие. В связи с этим я хотел бы их поздравить и пожелать удачи их ученикам, нашей спортивной паре Бойковой и Козловскому, которые будут выступать на чемпионате мира. Они мне очень понравились на чемпионате Европы, и, я думаю, у них хорошие шансы себя зарекомендовать и достойнейшим образом выступить", - заключил Урманов.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в японском городе Сайтама с 18 по 24 марта.