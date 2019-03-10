Родионенко: гимнасту Далалояну еще по силам набрать форму и побороться за поездку на ЧЕ

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Обладатель двух золотых медалей чемпионата мира 2018 года по спортивной гимнастике Артур Далалоян остается в числе претендентов на место в составе сборной России на европейское первенство в Польше, несмотря на то, что не сумел показать достойный результат на чемпионате страны в Пензе. Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Победитель чемпионата мира - 2018 в личном многоборье Далалоян на чемпионате России занял второе место в опорном прыжке, также он стал вторым в командном турнире. Финал личного многоборья этот спортсмен пропустил из-за проблем со здоровьем.

"Артур долго отдыхал после успешного прошлого сезона и вернулся с лишним весом. И к чемпионату России он подошел слабо готовым. Кроме того, у него тут случилось расстройство желудка, из-за которого его сняли с соревнований, чтобы Далалоян не травмировался", - заметила Родионенко.

"Но Артур будет претендовать на поездку на чемпионат Европы. Потому что ему вполне по силам за оставшиеся две недели набрать форму, подготовиться и достойно там выступить. Этот гимнаст обладает достаточным опытом и нужен команде", - заключила собеседница ТАСС.

Чемпионат Европы пройдет с 10 по 14 апреля в польском Щецине.