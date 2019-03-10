Новому лыжному центру в Удмуртии присвоят имя Вылегжанина

ИЖЕВСК, 10 марта. /ТАСС/. Именем чемпиона мира, трехкратного серебряного призера Олимпийских игр в Сочи по лыжным гонкам Максима Вылегжанина назовут новый лыжный центр на его малой родине в селе Шаркан в Удмуртии. Об этом в воскресенье сообщил журналистам первый заместитель председателя правительства региона Александр Свинин в аэропорту Ижевска, где состоялась встреча лыжника, объявившего о завершении выступлений на международной арене.

В последний раз на старт на международном профессиональном уровне 36-летний спортсмен вышел в субботу: в гонке на 50 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Осло он занял второе место.

"Лыжный центр, который мы сейчас строим в Шаркане и который откроется в 2019 году, будет носить имя Максима Вылегжанина", - сказал Свинин. Он добавил, что открытие спортивного комплекса запланировано в третьем квартале этого года.

Ранее сообщалось, что Вылегжанин намерен продолжать выступать на внутрироссийских соревнованиях. Ближайшую гонку спортсмен пробежит 24 марта - марафон имени Галины Кулаковой в Ижевске, а в конце сезона выступит на чемпионате России за сборную Удмуртии. Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 30 марта по 7 апреля в Архангельской области.