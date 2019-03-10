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Футбол в России

"Ростов" сыграл вничью с "Арсеналом" и продлил безвыигрышную серию в РПЛ до семи матчей

Встреча завершилась со счетом 0:0
Болельщики "Ростова" Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Болельщики "Ростова"
© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 10 марта. Футболисты "Ростова" сыграли вничью с тульским "Арсеналом" со счетом 0:0 в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

"Ростов" продлил безвыигрышную серию в чемпионате России до семи встреч.

Всего команды провели между собой девять матчей, трижды победу одерживал "Арсенал", в двух встречах побеждал "Ростов", еще четыре игры завершились ничейным результатом. "Ростов" не проигрывает "Арсеналу" на протяжении четырех очных встреч - три ничьи и победа.

"Ростов" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков после 19 матчей. "Арсенал" идет восьмым, имея в активе 24 очка после 19 встреч.

В следующем матче "Ростов" на выезде встретится с казанским "Рубином", а "Арсенал" дома сыграет с красноярским "Енисеем". Обе встречи пройдут 16 марта.

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит18121528-1737
2Краснодар18104432-1434
3ЦСКА1996426-1033
4Спартак1885523-1829
5Локомотив1885525-1929
6Рубин19610318-1728
7Ростов1968515-1226
8Арсенал1966725-2524
9Ахмат1865715-1823
10Динамо1858518-1423
11Урал1864818-2922
12Оренбург1764717-1622
13Крылья Советов1863916-2421
14Анжи18531010-2518
15Уфа1837813-1916
16Енисей19251212-3311
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