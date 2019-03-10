"Ростов" сыграл вничью с "Арсеналом" и продлил безвыигрышную серию в РПЛ до семи матчей

ТАСС, 10 марта. Футболисты "Ростова" сыграли вничью с тульским "Арсеналом" со счетом 0:0 в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

"Ростов" продлил безвыигрышную серию в чемпионате России до семи встреч.

Всего команды провели между собой девять матчей, трижды победу одерживал "Арсенал", в двух встречах побеждал "Ростов", еще четыре игры завершились ничейным результатом. "Ростов" не проигрывает "Арсеналу" на протяжении четырех очных встреч - три ничьи и победа.

"Ростов" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков после 19 матчей. "Арсенал" идет восьмым, имея в активе 24 очка после 19 встреч.

В следующем матче "Ростов" на выезде встретится с казанским "Рубином", а "Арсенал" дома сыграет с красноярским "Енисеем". Обе встречи пройдут 16 марта.