"Ростов" сыграл вничью с "Арсеналом" и продлил безвыигрышную серию в РПЛ до семи матчей

ТАСС, 10 марта. Футболисты "Ростова" сыграли вничью с тульским "Арсеналом" со счетом 0:0 в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону.
"Ростов" продлил безвыигрышную серию в чемпионате России до семи встреч.
Всего команды провели между собой девять матчей, трижды победу одерживал "Арсенал", в двух встречах побеждал "Ростов", еще четыре игры завершились ничейным результатом. "Ростов" не проигрывает "Арсеналу" на протяжении четырех очных встреч - три ничьи и победа.
"Ростов" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков после 19 матчей. "Арсенал" идет восьмым, имея в активе 24 очка после 19 встреч.
В следующем матче "Ростов" на выезде встретится с казанским "Рубином", а "Арсенал" дома сыграет с красноярским "Енисеем". Обе встречи пройдут 16 марта.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|18
|12
|1
|5
|28-17
|37
|2
|Краснодар
|18
|10
|4
|4
|32-14
|34
|3
|ЦСКА
|19
|9
|6
|4
|26-10
|33
|4
|Спартак
|18
|8
|5
|5
|23-18
|29
|5
|Локомотив
|18
|8
|5
|5
|25-19
|29
|6
|Рубин
|19
|6
|10
|3
|18-17
|28
|7
|Ростов
|19
|6
|8
|5
|15-12
|26
|8
|Арсенал
|19
|6
|6
|7
|25-25
|24
|9
|Ахмат
|18
|6
|5
|7
|15-18
|23
|10
|Динамо
|18
|5
|8
|5
|18-14
|23
|11
|Урал
|18
|6
|4
|8
|18-29
|22
|12
|Оренбург
|17
|6
|4
|7
|17-16
|22
|13
|Крылья Советов
|18
|6
|3
|9
|16-24
|21
|14
|Анжи
|18
|5
|3
|10
|10-25
|18
|15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|13-19
|16
|16
|Енисей
|19
|2
|5
|12
|12-33
|11