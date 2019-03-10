Вяльбе считает некорректным сравнение ее с норвежской лыжницей Йохауг

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Сравнение лыжниц разных временных эпох не является корректным. Таким мнением поделилась с ТАСС президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

В воскресенье российская лыжница Наталья Непряева завоевала серебро на дистанции 30 км классическим стилем на этапе Кубка мира в норвежском Осло. Первое место в гонке заняла норвежская лыжница Тереза Йохауг. Непряева является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года в эстафете, также 23-летняя спортсменка дважды становилась бронзовым призером чемпионата мира - 2019 в Зефельде.

"Очень рада за Наталью, хорошо, что она успела восстановиться после чемпионата мира, где она набежала в сумме 30 км, съездила домой после долгого перерыва и получила положительные эмоции, что тоже важно для настроя. Тактически гонку Наталья тоже выстроила достаточно правильно, но нужно дальше учиться и начинать бороться с Йохауг, не сегодня, так завтра, но когда-нибудь эти времена придут", - заявила глава ФЛГР.

Победа на дистанции 30 км стала для Йохауг 45-й в карьере в дистанционных гонках на этапах Кубка мира. Тем самым норвежская спортсменка превзошла достижение Вяльбе по этому показателю (44).

"Мне смешно от этих сравнений, так как некорректно сравнивать времена, когда выступала я и сейчас выступает Йохауг, в то время Кубок мира состоял всего из девяти этапов. Когда-то побеждали мы, затем была эпоха Марит Бьорген, сейчас свою историю творит Йохауг. В каждое время есть люди, которые стабильно добиваются результатов, за что я уважаю Йохауг, ведь стабильность - это признак мастерства. Именно по этой причине я рада и за нашу Наталью, которая стабильно весь сезон находится на острие ножа и держится в лидерах Кубка мира, с чем ее снова поздравляю", - добавила Вяльбе.

Следующий этап Кубка мира пройдет в норвежском Драммене 12 марта, в рамках этапа состоятся спринтерские гонки у мужчин и женщин.