Сборная России обыграла шведов в финале турнира по бенди на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России одержала победу над командой Швеции со счетом 6:1 в финале турнира по хоккею с мячом на Универсиаде в Красноярске.

В составе российской команды голы забили Сергей Ган (16-я и 62-я минуты), Денис Петров (17, 81), Владислав Кузнецов (42), Юрий Бондаренко (53). У шведов отличился Вилльям Лёвштедт (52).

Ранее норвежская команда победила финнов в матче за третье место (5:3) и завоевала бронзу.

На турнир было заявлено пять команд: России, Швеции, Норвегии, Финляндии и Казахстана. Сборная Казахстана выбыла на стадии группового этапа. На текущей Универсиаде хоккей с мячом был включен в программу соревнований впервые.

В медальном зачете Универсиады сборная России занимает первое место, завоевав 100 медалей - 35 золотых, 35 серебряных и 30 бронзовых. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-4-4). На третьей строчке располагается сборная Японии (4-4-3).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.