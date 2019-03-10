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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Сборная России обыграла шведов в финале турнира по бенди на Универсиаде

Российские спортсмены завоевали 100-ю медаль на Играх в Красноярске
Игроки сборной России по бенди Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Игроки сборной России по бенди
© Сергей Бобылев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России одержала победу над командой Швеции со счетом 6:1 в финале турнира по хоккею с мячом на Универсиаде в Красноярске.

В составе российской команды голы забили Сергей Ган (16-я и 62-я минуты), Денис Петров (17, 81), Владислав Кузнецов (42), Юрий Бондаренко (53). У шведов отличился Вилльям Лёвштедт (52).

Ранее норвежская команда победила финнов в матче за третье место (5:3) и завоевала бронзу.

На турнир было заявлено пять команд: России, Швеции, Норвегии, Финляндии и Казахстана. Сборная Казахстана выбыла на стадии группового этапа. На текущей Универсиаде хоккей с мячом был включен в программу соревнований впервые.

В медальном зачете Универсиады сборная России занимает первое место, завоевав 100 медалей - 35 золотых, 35 серебряных и 30 бронзовых. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-4-4). На третьей строчке располагается сборная Японии (4-4-3).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия353530100
2Южная Корея64414
3Япония44311
4Финляндия32712
5Норвегия3238
6Австрия3205
7Франция24511
8Швейцария2237
9Швеция2125
10Германия2114
11Белоруссия2103
12Чехия1225
13Китай1214
14Канада1113
14Италия1113
16Польша1102
17Казахстан0437
18Грузия0011
18Великобритания0011
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