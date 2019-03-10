Сборная России обыграла шведов в финале турнира по бенди на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России одержала победу над командой Швеции со счетом 6:1 в финале турнира по хоккею с мячом на Универсиаде в Красноярске.
В составе российской команды голы забили Сергей Ган (16-я и 62-я минуты), Денис Петров (17, 81), Владислав Кузнецов (42), Юрий Бондаренко (53). У шведов отличился Вилльям Лёвштедт (52).
Ранее норвежская команда победила финнов в матче за третье место (5:3) и завоевала бронзу.
На турнир было заявлено пять команд: России, Швеции, Норвегии, Финляндии и Казахстана. Сборная Казахстана выбыла на стадии группового этапа. На текущей Универсиаде хоккей с мячом был включен в программу соревнований впервые.
В медальном зачете Универсиады сборная России занимает первое место, завоевав 100 медалей - 35 золотых, 35 серебряных и 30 бронзовых. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-4-4). На третьей строчке располагается сборная Японии (4-4-3).
Зимняя Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|35
|35
|30
|100
|2
|Южная Корея
|6
|4
|4
|14
|3
|Япония
|4
|4
|3
|11
|4
|Финляндия
|3
|2
|7
|12
|5
|Норвегия
|3
|2
|3
|8
|6
|Австрия
|3
|2
|0
|5
|7
|Франция
|2
|4
|5
|11
|8
|Швейцария
|2
|2
|3
|7
|9
|Швеция
|2
|1
|2
|5
|10
|Германия
|2
|1
|1
|4
|11
|Белоруссия
|2
|1
|0
|3
|12
|Чехия
|1
|2
|2
|5
|13
|Китай
|1
|2
|1
|4
|14
|Канада
|1
|1
|1
|3
|14
|Италия
|1
|1
|1
|3
|16
|Польша
|1
|1
|0
|2
|17
|Казахстан
|0
|4
|3
|7
|18
|Грузия
|0
|0
|1
|1
|18
|Великобритания
|0
|0
|1
|1