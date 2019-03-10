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Чемпионат мира по биатлону-2019

Павлова считает лишним предъявлять биатлонистке Херрман претензии за допинговую историю

Немка была дисквалифицирована за допинг 12 лет назад, когда еще выступала в лыжных гонках
Дениз Херрман EPA-EFE/ANDERS
Описание
Дениз Херрман
© EPA-EFE/ANDERS

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 10 марта. /ТАСС/. Предъявлять претензии за нарушение антидопинговых правил чемпионке мира по биатлону Дениз Херрман смысла не имеет. Такое мнение журналистам высказала российская биатлонистка Евгения Павлова после гонки преследования на чемпионате мира в Эстерсунде, победу в которой одержала 30-летняя немецкая спортсменка.

Херрман была дисквалифицирована за допинг 12 лет назад, когда еще выступала в лыжных гонках. Немка объясняла, что запрещенное вещество к ней попало вместе с медицинским препаратом, который она использовала для лечения.

"У нее была дисквалификация? Я и не знала, но она молодец, для меня это ничего не меняет. Она отсидела свое наказание и сейчас чиста, бегает, значит все нормально. Мы тоже чисты и бегаем, у меня претензий нет", - сказала Павлова.

Павлова в воскресенье стала лучшей из россиянок в гонке преследования, заняв девятое место.

По ходу сезона критике за допинговую историю часто подвергался российский биатлонист Александр Логинов, который в Эстерсунде стал серебряным призером спринта.

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