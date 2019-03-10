{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Легкоатлет Коротовский завоевал бронзу в метании молота на Кубке Европы в Словакии

Золото завоевал француз Квентин Биго

ТАСС, 10 марта. Российский легкоатлет Евгений Коротовский занял третье место в метании молота на Кубке Европы в помещении в словацком Шаморине.

В лучшей из шести попыток российский спортсмен показал результат 76,33 метра. Золото завоевал француз Квентин Биго (78,14), серебро досталось представителю Греции Михаилу Анастасакису (76,38).

Бронза Коротовского стала второй медалью для сборной России на Кубке Европы по метаниям - 2019. Ранее Максим Афонин завоевал серебро в толкании ядра.

Кубок Европы по метаниям в помещении в Шаморине завершится 10 марта.

Российские шорт-трекистки завоевали серебро ЧМ в эстафете на 3000 м
Российскую команду представляли Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич и Софья Просвирнова
Читать полностью