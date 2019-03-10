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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Российская фристайлистка Безгодова завоевала бронзу Универсиады в парном могуле

Победу одержала немка Лея Буар
Елизавета Безгодова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Елизавета Безгодова
© Сергей Бобылев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Российская фристайлистка Елизавета Безгодова заняла третье место на Универсиаде в Красноярске в парном могуле. В малом финале спортсменка показала результат 15 баллов.

Золото в данной дисциплине завоевала немка Лея Буар (20), серебро - японка Кисара Сумиёси (5).

Сборная России по фристайлу завоевала восемь наград на текущей Универсиаде: две золотые, три серебряные и три бронзовые медали. Всего в активе российской команды, ранее обеспечившей себе победу в медальном зачете, 35 золотых, 35 серебряных и 30 бронзовых наград.

Универсиада завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия353530100
2Южная Корея64414
3Япония44311
4Финляндия32712
5Норвегия3238
6Австрия3205
7Франция24511
8Швейцария2237
9Швеция2125
10Германия2114
11Белоруссия2103
12Чехия1225
13Китай1214
14Канада1113
14Италия1113
16Польша1102
17Казахстан0437
18Грузия0011
18Великобритания0011
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