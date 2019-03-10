Российская фристайлистка Безгодова завоевала бронзу Универсиады в парном могуле

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Российская фристайлистка Елизавета Безгодова заняла третье место на Универсиаде в Красноярске в парном могуле. В малом финале спортсменка показала результат 15 баллов.
Золото в данной дисциплине завоевала немка Лея Буар (20), серебро - японка Кисара Сумиёси (5).
Сборная России по фристайлу завоевала восемь наград на текущей Универсиаде: две золотые, три серебряные и три бронзовые медали. Всего в активе российской команды, ранее обеспечившей себе победу в медальном зачете, 35 золотых, 35 серебряных и 30 бронзовых наград.
Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|35
|35
|30
|100
|2
|Южная Корея
|6
|4
|4
|14
|3
|Япония
|4
|4
|3
|11
|4
|Финляндия
|3
|2
|7
|12
|5
|Норвегия
|3
|2
|3
|8
|6
|Австрия
|3
|2
|0
|5
|7
|Франция
|2
|4
|5
|11
|8
|Швейцария
|2
|2
|3
|7
|9
|Швеция
|2
|1
|2
|5
|10
|Германия
|2
|1
|1
|4
|11
|Белоруссия
|2
|1
|0
|3
|12
|Чехия
|1
|2
|2
|5
|13
|Китай
|1
|2
|1
|4
|14
|Канада
|1
|1
|1
|3
|14
|Италия
|1
|1
|1
|3
|16
|Польша
|1
|1
|0
|2
|17
|Казахстан
|0
|4
|3
|7
|18
|Грузия
|0
|0
|1
|1
|18
|Великобритания
|0
|0
|1
|1