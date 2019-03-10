Российская фристайлистка Безгодова завоевала бронзу Универсиады в парном могуле

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Российская фристайлистка Елизавета Безгодова заняла третье место на Универсиаде в Красноярске в парном могуле. В малом финале спортсменка показала результат 15 баллов.

Золото в данной дисциплине завоевала немка Лея Буар (20), серебро - японка Кисара Сумиёси (5).

Сборная России по фристайлу завоевала восемь наград на текущей Универсиаде: две золотые, три серебряные и три бронзовые медали. Всего в активе российской команды, ранее обеспечившей себе победу в медальном зачете, 35 золотых, 35 серебряных и 30 бронзовых наград.

Универсиада завершится 12 марта.