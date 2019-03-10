Фристайлистка Безгодова довольна бронзовой медалью Универсиады в парном могуле

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Российская фристайлистка Елизавета Безгодова довольна тем, что завоевала бронзовую медаль в парном могуле на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

В малом финале Безгодова победила другую россиянку Антонину Дяткину. В субботу в индивидуальных соревнованиях Безгодова стала шестой.

"Мы очень часто попадаем с Тоней в парный могул на российских соревнованиях, психологически тяжело русскому спортсмену соревноваться с русским, все-таки хотелось бы, чтобы иностранные соперники оказывались бы позади. Преимущество у меня было в прыжках и по технике, у Тони было немного больше ошибок, а у меня - выше стоимость прыжка, - отметила Безгодова. - Конечно, довольна сегодня, вчера стала шестой и была очень разочарована, не хотела плакать, но слезы сами текли. Сначала расстроилась, но потом подбодрила себя, что нужно обязательно доказать сегодня, что я могу порадовать маму и сестру".

"Трасса сегодня раскаталась, бугры стали выше и глубже, ехать тяжелее. Раньше очень не любила парный могул, потому что это очень эмоциональная дисциплина. С годами поняла, что нужно добавлять агрессивности и все получится", - добавила спортсменка.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.