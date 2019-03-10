Шорт-трекист Елистратов завоевал серебро ЧМ на дистанции 3000 м

ТАСС, 10 марта. Россиянин Семен Елистратов завоевал серебряную медаль чемпионата мира по шорт-треку на дистанции 3000 м. Соревнования проходят в Софии.

Спортсмен показал результат 5 минут 1,120 секунды. Победителем стал Лим Хё Чжун из Южной Кореи (5.00,998), третье место занял японец Кейта Ватанабе (5.01,847).

Ранее в воскресенье Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1000 м. В общем зачете чемпионата мира 28-летний россиянин занял третье место, набрав 44 очка. Первым стал Лим Хё Чжун (102), вторым - его соотечественник Хван Дэ Хон (55).

Елистратов является победителем Олимпийских игр 2014 года в эстафете и бронзовым призером Олимпиады-2018 на дистанции 1500 м. По разу он завоевывал золото и серебро чемпионатов мира, а также трижды становился бронзовым призером. На счету 28-летнего Елистратова десять золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых медалей чемпионатов Европы.

Чемпионат мира в Софии завершится 10 марта.