Биатлонистка Кузьмина пропустит индивидуальную гонку на чемпионате мира из-за болезни

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 10 марта. /ТАСС/. Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина из-за болезни пропустит индивидуальную гонку на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Об этом она сообщила журналистам после гонки преследования.

Ранее выступавшая за сборную России биатлонистка на чемпионате мира завоевала золото в спринте. После выступления она рассказала, что могла пропустить гонку из-за болезни, которая практически лишила ее голоса.

"Улучшения нет, потому что не можем провести полноценного лечения. Сейчас уже необходимо будет принимать антибиотики и пропускать индивидуальную гонку, потому что состояние ухудшается. Главная задача - подготовить себя к эстафете, потому что нас тут только четыре девчонки, пропускать эту гонку нельзя", - сказала Кузьмина.

"Что касается масс-старта, то участие в этой гонке будет зависеть от того, как пройдут ближайшие дни", - добавила она.

Женская индивидуальная гонка на 15 км на чемпионате мира пройдет 12 марта.

Кузьмина, выступавшая до 2008 года за сборную России, является трехкратной олимпийской чемпионкой, золото в спринте стало для нее первым на чемпионатах мира. 34-летняя Кузьмина - сестра российского биатлониста Антона Шипулина, который в этом сезоне завершил карьеру.