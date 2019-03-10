Фристайлист Новицкий назвал хорошим выступление в парном могуле на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Российский фристайлист Никита Новицкий считает хорошим выступление в парном могуле на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Такое мнение спортсмен высказал журналистам.

Новицкий завершил выступление на стадии четвертьфинала, уступив французу Бенжамину Каве.

"Выступление оцениваю хорошо, тренерам понравилось. Мне попался хороший спуск в четвертьфинале, я такой и хотел. В квалификации, конечно, ожидал оценку побольше, но что поставили. Просматривали видео с квалификации, тренерам не понравилось, что мне поставили маленькую оценку за второй прыжок", - рассказал Новицкий.

"Мне интереснее выступать в индивидуальном могуле, там нервы больше у людей играют. Тут уже после первого спуска на адреналине едешь, а в индивидуальном могуле люди едут лучше, прыжки у них сильнее", - добавил спортсмен.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.