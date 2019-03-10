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Футбол в России

Футболисты "Зенита" одержали волевую победу над "Уфой" в матче чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 2:1
Футболисты "Зенита" Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Футболисты "Зенита"
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Футболисты санкт-петербургского "Зенита" обыграли "Уфу" со счетом 2:1 в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

В составе победителей голами отметились Сердар Азмун (30-я минута) и Эмилиано Ригони (34), у гостей забил Кэтэлин Карп (25). Нападающий "Зенита" Азмун забил в четвертом матче подряд во всех турнирах, всего на счету 24-летнего иранца пять голов в пяти матчах за "Зенит" после перехода из казанского "Рубина" в зимнее трансферное окно. В чемпионате России на счету Азмуна шесть мячей в 16 матчах, лучшим бомбардиром РПЛ в настоящий момент является нападающий ЦСКА Федор Чалов (10 голов в 19 матчах).

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа вышел на поле в официальном матче впервые с 19 августа, когда получил травму крестообразной связки правого коленного сустава в матче четвертого тура Российской премьер-лиги против "Урала" (4:1).

"Уфа" ни разу не побеждала "Зенит", также санкт-петербургская команда одержала пятую подряд победу над клубом из Уфы. Всего команды провели между собой десять матчей во всех турнирах, "Зенит" одержал семь побед, еще три встречи завершились вничью.

"Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков после 19 матчей. "Уфа" занимает предпоследнее, 15-е место, имея в активе 16 очков.

В следующем матче "Зенит" на выезде сыграет с московским "Спартаком", а "Уфа" на домашнем поле встретится с грозненским "Ахматом". Обе встречи пройдут 17 марта.

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит19131530-1840
2Краснодар18104432-1434
3ЦСКА1996426-1033
4Спартак1885523-1829
5Локомотив1885525-1929
6Рубин19610318-1728
7Ростов1968515-1226
8Арсенал1966725-2524
9Ахмат1865715-1823
10Динамо1858518-1423
11Урал1864818-2922
12Оренбург1764717-1622
13Крылья Советов1863916-2421
14Анжи18531010-2518
15Уфа1937914-2216
16Енисей19251212-3311
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