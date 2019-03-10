Тренер Херсонцев: Кубок Европы доказал, что в России подрастают достойные метатели

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Достойные результаты, показанные легкоатлетами на Кубке Европы по метаниям в помещении в словацком Шаморине, доказывают, что у сборной России подрастает хорошая и перспективная команда. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России в группе метаний Вадим Херсонцев.

Россияне на Кубке Европы в помещении в Словакии выиграли две золотые и бронзовую награды. С медалями высшего достоинства вернутся домой толкатель ядра Максим Афонин и метательница молота Софья Палкина (турнир до 23 лет). Бронза досталась метателю молота Евгению Коротовскому. Россияне выступали в нейтральном статусе.

"Выступлением ребят доволен, все показали себя вполне достойно, - сказал Херсонцев. - Не у всех все получилось, но так не бывает, это спорт, но этот старт показал, что у метательной сборной России есть хорошие перспективы. Не могу не заметить, что многие наши легкоатлеты, которые могли бы здесь выступить крайне достойно и быть с медалями, не имеют пока нейтрального статуса и остались дома. Конечно, мы, как и все остальные спортсмены, ждем, когда закончится эта эпопея с отстранением федерации".

"Безусловно, порадовал сегодня Женя Коротовский, последний раз на международных стартах он выступал очень давно - в 2013 году на молодежном первенстве Европы в Тампере, - продолжил собеседник ТАСС. - Очень рад за Максима Афонина, не сложилось у него выступление неделей раньше на чемпионате Европы в Глазго, хотя тогда объективно был хорошо готов. Здорово, что здесь все сложилось у него успешно".

Доволен Херсонцев и выступлением метательницы молота Палкиной, которая уже имеет опыт выступления на взрослых турнирах, в частности, на летнем ЧЕ-2018 в Берлине.

"Есть объективные причины неудач у метателей диска Худякова и Бутенко (седьмое и девятое места соответственно - прим. ТАСС), они переболели прямо накануне старта в Словакии. Отмечу метательницу молота Настю Бородулину, которая здесь выступала также после большого перерыва в международных стартах, но не стушевалась и установила личный рекорд (седьмое место в своей группе - прим. ТАСС). У другого метателя молота Дениса Лукьянова объективно не пошло сегодня, но бился до конца и занял достойное для себя пятое место", - заключил Херсонцев.