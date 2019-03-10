Болельщики ФК "Динамо" провели акцию протеста из-за переноса матча со "Спартаком" в Химки

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Болельщики московского футбольного клуба "Динамо" устроили акцию протеста из-за перенесенного матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Спартака", который должен был пройти на новом стадионе в Петровском парке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Фанатский сектор "Динамо" провел в тишине первые десять минут матча, не поддерживая команду. Кроме того, болельщики отказались от использования визуальной поддержки. Также в рамках протеста болельщики "Динамо" вывесили на секторе баннер с надписью "10 лет тишины - 10 лет ожиданий". Так болельщики решили показать свое отношение к переносу открытия стадиона в Петровском парке.

Матч со "Спартаком" должен был стать первым для "Динамо" на арене в Петровском парке после реконструкции, которая началась в 2008 году и завершилась в ноябре 2018-го. Был построен комплекс, объединивший в себе футбольный стадион вместимостью 26 тыс. человек и универсальную арену с максимальной вместимостью 14 тыс. зрителей.

В начале марта комиссия РПЛ по допуску футбольных полей отказала "Динамо" в проведении встречи 19-го тура со "Спартаком" на стадионе в Петровском парке из-за неудовлетворительного состояния газона. Намеченная церемония открытия арены была перенесена на неопределенный срок.