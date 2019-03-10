Хованцев назвал цирком ситуацию с лишним штрафным кругом Гараничева на ЧМ по биатлону

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 10 марта. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал цирком ситуацию, которая заставила Евгения Гараничева пробежать лишний штрафной круг в гонке преследования на чемпионате мира в Эстерсунде. Такое мнение специалист высказал журналистам после соревнований.

Победу в гонке преследования одержал украинец Дмитрий Пидручный, вторым стал норвежец Йоханнес Бё, досрочно выигравший общий зачет Кубка мира, третьим - француз Кентен Фийон Майе. Евгений Гараничев стал лучшим среди россиян, заняв девятое место.

На последнем, четвертом огневом рубеже 31-летний россиянин допустил один промах, но пробежал два штрафных круга. Представители российской команды сообщили ТАСС, что после заключительного точного выстрела мишень долго закрывалась, что и сбило с толку биатлониста. В итоге он не смог удержаться за группой спортсменов, которая претендовала на третье место.

"Это ошибка спортсмена, мы не могли ему подсказать. Мы всегда говорим спортсменам после стрельбы смотреть на щит, - сказал Хованцев. - В итоге он сам себя лишил борьбы за третье место. Это нечто, цирк".

"Возможен ли штраф за такое? От кого, как мы можем наказать? Кроме разговоров ничего не будет", - добавил он.

На февральском этапе Кубка мира в США Гараничев пропустил гонку преследования, опоздав на старт. Чемпионат мира в Эстерсунде завершится 17 марта.