Биатлонист Гараничев объяснил невнимательностью лишний штрафной круг в пасьюте на ЧМ

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 10 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Евгений Гараничев объяснил собственной невнимательностью решение пробежать лишний штрафной круг в гонке преследования на чемпионате мира в Эстерсунде. Об этом он рассказал журналистам после соревнований.

На последнем, четвертом огневом рубеже 31-летний россиянин допустил один промах, но пробежал два штрафных круга. Представители российской команды сообщили ТАСС, что после заключительного точного выстрела мишень долго закрывалась, что и сбило с толку биатлониста. В итоге он не смог удержаться за группой спортсменов, которая претендовала на третье место. Гараничев показал девятый результат, отстав от победителя на 48,3 секунды.

"Мишень закрывалась очень долго и я подумал, что не попал, - объяснил Гараничев. - Бежал штрафной круг, а мне кричали, что я буду уходить в топ-4. Я сначала не понял, ведь француз с норвежцем уже ушли, а у меня еще круг. Уже после финиша узнал, что у меня был лишь один промах".

"Какая-то невнимательность, наверное, надо было посмотреть еще раз, но по ощущениям казалось, что не попал. Механическая установка должна закрываться побыстрее, ведь я не сразу ушел, видел, что она не закрылась. Проводил ее в диоптр, только потом надел винтовку и убежал. Но тренерам виднее, впредь буду смотреть", - добавил он.

Победу в гонке преследования одержал украинец Дмитрий Пидручный, вторым стал норвежец Йоханнес Бё, досрочно выигравший общий зачет Кубка мира, третьим - француз Кентен Фийон Майе.

Чемпионат мира в Эстерсунде завершится 17 марта.