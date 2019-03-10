Драчев: биатлонист Гараничев не будет наказан за лишний штрафной круг на ЧМ

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 10 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Евгений Гараничев не будет наказан за лишний штрафной круг в гонке преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде, своей невнимательностью он наказал себя сам. Такое мнение ТАСС высказал глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

На последнем, четвертом огневом рубеже 31-летний россиянин допустил один промах, но пробежал два штрафных круга. Представители российской команды сообщили ТАСС, что после заключительного точного выстрела мишень долго закрывалась, что и сбило с толку биатлониста. В итоге он не смог удержаться за группой спортсменов, которая претендовала на третье место, и занял девятую позицию.

"Постоянные нелепые ситуации с его участием? Сложно сказать, исправимо это или нет, - сказал Драчев. - Если бы это еще было на Кубке мира, то ладно, бог с ним, даже на старт можно не выйти, но когда на чемпионате мира вместо одного круга он накручивает два, я даже не знаю, что у него включается. Не будь этой ошибки, он бы ушел в борьбу за третье место".

"Штраф за это? Он сам себя наказал, видимо, он был уверен, что попал мимо, и не проверил, прошел ли габарит. Ему не хватает опыта? Да не опыта, а внимания", - добавил он.

На февральском этапе Кубка мира в США Гараничев пропустил гонку преследования, опоздав на старт. Также Гараничев известен тем, что неудачно выступает в эстафетных гонках, в которых регулярно уходил на штрафные круги.

Победу в гонке преследования одержал украинец Дмитрий Пидручный, вторым стал норвежец Йоханнес Бё, досрочно выигравший общий зачет Кубка мира, третьим - француз Кентен Фийон Майе. Чемпионат мира в Эстерсунде завершится 17 марта.