Глава Союза конькобежцев России назвал удачным сезон-2018/19 для сборной по шорт-треку

Сборная России завоевала четыре награды на чемпионате мира в Софии, который прошел 8-10 марта. Женская сборная стала второй в эстафете, Софья Просвирнова завоевала бронзу на дистанции 1500 м, а Семен Елистратов принес команде две бронзовые награды, став третьим в общем зачете и на дистанции 1000 м.

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Сезон-2018/19 стал для сборной России по шорт-треку удачным, на чемпионате в Софии россияне смогли завоевать четыре награды. Таким мнением с ТАСС поделился глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

"Чемпионат можно считать успешным для нашей сборной, так как завоевали четыре медали. На данный момент Южная Корея выступает значительно сильнее остальных, другие 7-8 сборных примерно находятся на одном уровне. Но наши вполне смогли навязать борьбу на этом чемпионате, в шорт-треке стоит допустить любую ошибку, вся картина меняется, хотя и мы сами их совершали, к сожалению", - заявил Кравцов.

Екатерина Ефременкова, Эмина Малагич и Софья Просвирнова прибыли на чемпионат мира сразу после завершения выступлений на Универсиаде в Красноярске, где проходили соревнования по шорт-треку с 4 по 6 марта, а сборная России завоевала шесть медалей.

"Наши девочки особенно хорошо выступили, учитывая тот факт, что некоторым пришлось втянуться в чемпионат практически без отдыха, в четверг они прилетели из Красноярска, в пятницу стартовал чемпионат мира. На Универсиаде была также напряженная борьба, а краткие сроки на восстановление еще больше осложнили задачу. В целом сезон можно считать удачным, но есть еще над чем работать в ближайшие годы", - добавил глава федерации.

По итогам завершившегося сезона Просвирнова стала второй в общем зачете Кубка мира на дистанции 1000 м, а женская сборная выиграла общий зачет эстафетных соревнований.