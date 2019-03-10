Украинский биатлонист Пидручный не согласен с призывами лишить Логинова медали ЧМ

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 10 марта. /ТАСС/. Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный не согласен с призывами лишить российского спортсмена Александра Логинова серебра в спринте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде за его прежнюю допинговую историю. Об этом он заявил журналистам после победы в гонке преследования.

В субботнем спринте Пидручный стал четвертым. Позднее ряд биатлонистов, в числе которых был и олимпийский чемпион швед Себастьян Самуэльссон, вновь высказали свое несогласие с участием 27-летнего Логинова в чемпионате мира.

"Если говорить о вчерашней медали Александра, то он отбыл срок и сейчас выступает по всем правилам, легально, - сказал Пидручный. - Поэтому не считаю правильным говорить, что это незаслуженная медаль, он ее заслужил".

"Он отбыл свой срок. К нему претензии могут быть только со стороны WADA [Всемирного антидопингового агентства]. Да, мне неприятно, что люди, которые принимали допинг, соревнуются с нами, но если вы не хотите, чтобы он здесь выступал, то правила надо делать жестче, вводить пожизненное отстранение. По нынешним правилам он выступает легально, и претензий к нему быть не может", - добавил он.

Логинов был дисквалифицирован на три года за употребление запрещенного препарата эритропоэтин. После возвращения в спорт в конце 2016 года Логинов неоднократно подвергался нападкам со стороны иностранных биатлонистов, которые требовали от него объяснений или извинений.