Сборная России завоевала 100 медалей за два дня до завершения Универсиады в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Сборная России завоевала 16 наград в восьмой медальный день Универсиады в Красноярске. В воскресенье спортсмены разыграли 12 комплектов медалей.

Традиционно сильным получилось выступление биатлонисток. На церемонии награждения призеров гонки с общего старта были только российские флаги - Екатерина Мошкова в третий раз на нынешней Универсиаде завоевала золото, серебро у Елизаветы Каплиной, бронза у Елены Чирковой. Биатлонисткам не впервой занимать весь пьедестал почета - во всех индивидуальных гонках нынешних Студенческих игр россиянки завоевывали все медали.

В разговоре с журналистами Мошкова, несмотря на победу, посетовала на неблагоприятные погодные условия. "Гонка сегодня контактная, напряженная, все опять решил последний рубеж, - сказала биатлонистка. - Эмоции самые положительные, наверное, это счастливое для меня место. Три промаха сегодня - это не очень хорошо, но была сложная ветровая ситуация, ветер гулял туда-сюда, по такой погоде результат неплохой".

Каплина призналась, что очень рада завоеванной медали. Ранее спортсменка принимала участие в индивидуальной гонке, спринте и гонке преследования, но не могла попасть в призовую тройку. "Держалась за девчонками, немного не сработала на первой стрельбе стоя, поторопилась, в принципе довольна гонкой, наконец-то заехала в тройку призеров, хотя обидно, что чуть-чуть не дотерпела последний круг, - сказала Каплина. - Но этот результат лучше, чем был в остальных гонках, эту Универсиаду мы провели просто супер, наши девочки все всегда в шестерке лучших, понравилась атмосфера, и то, что в последней гонке все же удалось завоевать медаль".

Болельщики вправе были ожидать аналогичных результатов и от мужской биатлонной команды, которая не отдала соперникам ни одной золотой медали и лишь один раз допустила присутствие спортсмена из другой страны в призерах по итогам гонки. И тем удивительнее, что после воскресного масс-старта на пьедестале не оказалось ни одного российского биатлониста. Мужской гонкой с общего старта соревнования по биатлону на Студенческих играх в Красноярске официально завершились, и сборной России, к сожалению, не удалось поставить в них красивую точку.

Россыпь медалей в сноуборде и лыжных дисциплинах

Очередные медали сборной России принесли горнолыжницы Екатерина Ткаченко и Анастасия Горностаева, ставшие первой и третьей соответственно в слаломе. Марина Вяткина, Сергей Горланов и Владислав Киселев завоевали два серебра и бронзу в лыжном спортивном ориентировании на средней дистанции. Этот старт стал для них заключительным на Универсиаде в Красноярске.

"Универсиада стала для всех нас особенным, а для большинства и приоритетным стартом, - сказал Горланов, подводя итоги выступления на турнире. - Даже несмотря на предстоящий в Швеции чемпионат мира. Для нас это первые Студенческие игры в истории, и пусть я потенциально по возрасту успеваю на следующие, хотелось хорошо отработать именно здесь, в Красноярске. У меня два золота, значит, я все-таки вписал свое имя в историю нашего вида спорта и очень рад этому факту".

Следующими в дело вступили сноубордисты и принялись завоевывать медаль за медалью. Сперва Елена Костенко, Анастасия Логинова и Екатерина Косова заняли весь пьедестал почета в слоупстайле, а затем Антон Мамаев и Владислав Хадарин завоевали золото и серебро соответственно в аналогичной мужской дисциплине. По окончании соревнований спортсмены положительно отозвались об организации Универсиады и отдельно отметили кластер "Сопка", на трассе которого проходили старты.

"На сегодняшний день кластер "Сопка" - единственное место в России, где можно тренироваться сноубордистам [в акробатических дисциплинах], где есть большие трамплины и прочие условия для того, чтобы развивать сноуборд на мировом уровне, - сказал Мамаев. - Здесь можно тренироваться перед выступлениями на этапах Кубка мира, чемпионатах мира и прочих турнирах высшего уровня. Если бы сюда еще поставить безопасную подушку, то можно и не уезжать отсюда, я бы здесь просто жил. Буду очень рад, если мы сможем продолжить тут тренироваться".

Женская сборная России по хоккею на Универсиаде не потерпела ни одного поражения. Более того, россиянки за весь турнир (пять матчей на текущий момент) пропустили лишь три шайбы. Хоккеистки не стали изменять себе и в полуфинале турнира, катком проехавшись по сборной США (10:0) и без видимых проблем выйдя в финал. Сборная России уже встречалась с американками на нынешней Универсиаде в групповом этапе, и та встреча также завершилась со счетом 10:0.

Керлингистки в матче за бронзовые медали Студенческих игр одержали победу над британками - 12:5. Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев, комментируя для ТАСС итоги турнира, признал выступление россиянок успешным. "Для нас третье место - почетное, - сказал он. - Команда собралась только перед Универсиадой".

Историческая победа в бенди

В завершении восьмого соревновательного дня мужская сборная России по хоккею с мячом победила в финале шведов (6:1) и стала первым в истории победителем турнира по бенди на Студенческих играх. Главный тренер сборной Швеции Аллан Пьер Росс, подводя итоги дебютных для Универсиады соревнований по хоккею с мячом, отметил, что этот вид спорта заслужил право войти в программу Олимпийских игр.

"Мы играли с очень опытными и успешными командами, - сказал он. - Для нас было огромным удовольствием, огромной честью играть на таком стадионе и с такой поддержкой зрителей. Это был чрезвычайно полезный опыт для наших ребят, думаю, мы показали всему миру, что бенди - это замечательная игра, которую пора включать в программу Олимпийских игр".

Президент Международной федерации бенди, также занимающий пост главы Федерации хоккея с мячом России, Борис Скрынник в беседе с корреспондентом ТАСС отметил высокий уровень соревнований. "Это был прекрасный турнир, мы получили много положительных отзывов, - сказал он. - Были также и хорошие отзывы у тех, кто смотрел по телевизору, нужно отметить, что турнир прошел на самом высоком уровне. Также необходимо поздравить мужскую сборную России с золотыми медалями, а женскую - с серебряными".

Однако глава Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов в беседе с журналистами выразил сомнение, что хоккей с мячом будет представлен на следующей зимней Универсиаде в Швейцарии. "Сомнения в том, что через два года в Люцерне мы увидим бенди в программе Универсиады, есть, потому что это опционный вид, который вносится по предложению оргкомитета Игр. Для Швейцарии бенди не очень популярный вид, думаю, у них даже и площадок нет", - сказал он.

За два дня до конца Универсиады в активе сборной России 100 медалей - 35 золотых, 35 серебряных и 30 бронзовых. Национальная команда уже обеспечила себе победу в общекомандном зачете, а также обновила рекорды по золотым медалям и по общему количеству наград на зимних Универсиадах. Второе место занимает сборная Южной Кореи (6-4-4), третье - команда Японии (4-4-3).

Универсиада завершится 12 марта.