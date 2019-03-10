"Cпартак" победил "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

ХИМКИ /Московская область/, 10 марта. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" обыграли столичное "Динамо" со счетом 1:0 в гостевом матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Арене-Химки" в присутствии 14 674 зрителей.

Единственный гол в матче на 16-й минуте забил капитан "Спартака" Георгий Джикия. Он забил второй гол в текущем розыгрыше чемпионата России, ранее защитник отличился в матче 7-го тура РПЛ с грозненским "Ахматом" (1:2). Всего Джикия забил третий гол в составе "Спартака" и впервые принес победу команде.

На 56-й минуте встречи желтую карточку получил полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев, которая стала для него четвертой. Таким образом, футболист пропустит следующий матч. Также из-за перебора желтых карточек следующую встречу пропустит нападающий "Спартака" Зе Луиш, который провел 100-й матч за команду во всех турнирах.

Матч со "Спартаком" должен был стать первым для "Динамо" на арене в Петровском парке после реконструкции, которая началась в 2008 году и завершилась в ноябре 2018-го. Однако комиссия РПЛ по допуску футбольных полей отказала "Динамо" в проведении матча со "Спартаком" на новой арене, в результате встреча была перенесена на "Арену-Химки".

"Спартак" одержал гостевую победу над "Динамо" впервые с 25 октября 2015 года, тогда встреча на "Арене-Химки" завершилась со счетом 3:2. Также красно-белые впервые с 6 августа 2012 года сумели победить в гостях, при этом не пропустив, тот матч завершился со счетом 4:0. Всего команды провели между собой 57 матчей, "Спартак" одержал 29-ю победу, на счету "Динамо" 11 побед, еще 17 встреч завершились вничью. "Спартак" впервые победил в официальной игре после зимнего перерыва, ранее подопечные Олега Кононова сыграли вничью с "Краснодаром" в матче чемпионата (1:1 дома) и уступили "Уралу" в ответной встрече 1/4 финала Олимп - Кубка России (0:1 в гостях).

"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка после 19 матчей. "Динамо" идет десятым, набрав 23 очка. В следующем матче 17 марта "Спартак" на домашнем поле встретится с санкт-петербургским "Зенитом", а "Динамо" днем ранее на выезде сыграет с "Оренбургом".