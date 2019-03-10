"Cпартак" победил "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

ХИМКИ /Московская область/, 10 марта. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" обыграли столичное "Динамо" со счетом 1:0 в гостевом матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Арене-Химки" в присутствии 14 674 зрителей.
Единственный гол в матче на 16-й минуте забил капитан "Спартака" Георгий Джикия. Он забил второй гол в текущем розыгрыше чемпионата России, ранее защитник отличился в матче 7-го тура РПЛ с грозненским "Ахматом" (1:2). Всего Джикия забил третий гол в составе "Спартака" и впервые принес победу команде.
На 56-й минуте встречи желтую карточку получил полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев, которая стала для него четвертой. Таким образом, футболист пропустит следующий матч. Также из-за перебора желтых карточек следующую встречу пропустит нападающий "Спартака" Зе Луиш, который провел 100-й матч за команду во всех турнирах.
Матч со "Спартаком" должен был стать первым для "Динамо" на арене в Петровском парке после реконструкции, которая началась в 2008 году и завершилась в ноябре 2018-го. Однако комиссия РПЛ по допуску футбольных полей отказала "Динамо" в проведении матча со "Спартаком" на новой арене, в результате встреча была перенесена на "Арену-Химки".
"Спартак" одержал гостевую победу над "Динамо" впервые с 25 октября 2015 года, тогда встреча на "Арене-Химки" завершилась со счетом 3:2. Также красно-белые впервые с 6 августа 2012 года сумели победить в гостях, при этом не пропустив, тот матч завершился со счетом 4:0. Всего команды провели между собой 57 матчей, "Спартак" одержал 29-ю победу, на счету "Динамо" 11 побед, еще 17 встреч завершились вничью. "Спартак" впервые победил в официальной игре после зимнего перерыва, ранее подопечные Олега Кононова сыграли вничью с "Краснодаром" в матче чемпионата (1:1 дома) и уступили "Уралу" в ответной встрече 1/4 финала Олимп - Кубка России (0:1 в гостях).
"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка после 19 матчей. "Динамо" идет десятым, набрав 23 очка. В следующем матче 17 марта "Спартак" на домашнем поле встретится с санкт-петербургским "Зенитом", а "Динамо" днем ранее на выезде сыграет с "Оренбургом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|19
|13
|1
|5
|30-18
|40
|2
|Краснодар
|18
|10
|4
|4
|32-14
|34
|3
|ЦСКА
|19
|9
|6
|4
|26-10
|33
|4
|Спартак
|19
|9
|5
|5
|24-18
|32
|5
|Локомотив
|18
|8
|5
|5
|25-19
|29
|6
|Рубин
|19
|6
|10
|3
|18-17
|28
|7
|Ростов
|19
|6
|8
|5
|15-12
|26
|8
|Арсенал
|19
|6
|6
|7
|25-25
|24
|9
|Ахмат
|18
|6
|5
|7
|15-18
|23
|10
|Динамо
|19
|5
|8
|6
|18-15
|23
|11
|Урал
|18
|6
|4
|8
|18-29
|22
|12
|Оренбург
|17
|6
|4
|7
|17-16
|22
|13
|Крылья Советов
|18
|6
|3
|9
|16-24
|21
|14
|Анжи
|18
|5
|3
|10
|10-25
|18
|15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|14-22
|16
|16
|Енисей
|19
|2
|5
|12
|12-33
|11