Тренер сборной России доволен выступлением команды на ЧМ по шорт-треку в Софии

"Хотелось бы выступить еще лучше, но в целом тоже получилось хорошо, это же шорт-трек, один из самых непредсказуемых видов спорта, где многое зависит от тактической борьбы на дистанции. Именно подобного рода тактические ошибки наши спортсмены сегодня и допустили, поэтому не все получалось так, как задумывалось, но банкет ребята заслужили. Сейчас сезон заканчивается, и наши спортсмены отправляются отдыхать", - отметил Максимов.

Женская сборная России стала второй в эстафете, Софья Просвирнова завоевала бронзу на дистанции 1500 м, а Семен Елистратов принес команде две бронзовые награды, став третьим в многоборье и на дистанции 1000 м.

Главный тренер подчеркнул, что отличную оценку заслужил Семен Елистратов, на счету которого две личные бронзовые награды на дистанции 1000 метров и в многоборье.

Первая медаль в многоборье

"Мне в мае исполнится 29 лет, но ни разу за свою богатую спортивную биографию мне не приходилось получать медаль за многоборье. Я впервые поднялся на пьедестал почета в этой дисциплине, стал третьим, хотя до этого, как правило, не поднимался выше пятого места, поэтому было приятно", - рассказал Елистратов.

"Чемпионат мира - тяжелые соревнования, все дистанции приходится бежать подряд, но я доволен работой, которую удалось проделать. Очень рад и доволен тем, что на всех крупных стартах сезона, это чемпионаты Европы и мира, я был в числе призеров. Это значит, что я работаю в правильном направлении", - отметил спортсмен.

"Единственное, что сегодня не дало порадоваться в полной мере, это то, что в эстафете мы не смогли подняться на пьедестал. Сил у меня на эстафету оставалось еще много, я должен был заканчивать состязания, готовился к решающему рывку, но парень из команды у нас упал. Хотели завоевать медаль, но не получилось, целый год работали, а в итоге лишь четвертое, самое обидное место", - поделился Елистратов.

Рассказывая о ближайших планах, Елистратов отметил, что комфортно отдохнуть перед началом нового сезона у него не получится. "Сегодня, наверное, будет банкет, соберемся все вместе, попьем чай с тортиками, внутри команды подведем итоги, подумаем, над чем будем работать в будущем сезоне. Но лично для меня отдыха большого не будет, практически на следующий день после возвращения в Москву я улечу в Южную Корею, делать новые ботинки. Потом на пару недель в Уфу домой, а 1 апреля начинается новый цикл", - продолжил Елистратов.

"Я в спорте давно, у меня все медали есть, и золотые Олимпийских игр, и чемпионатов мира, и чемпионатов Европы. Случиться может что угодно, поэтому я не загадываю и не ставлю глобальных задач, цели обсуждаются между мной, командой и тренером, но озвучивать их не имеет смысла, ведь недаром говорится - хочешь насмешить бога, расскажи ему о своих планах. Поэтому ничего не загадываю, я действующий спортсмен и полагаюсь на тренера", - объяснил спортсмен.

Женское серебро

Женская российская команда завоевала серебро. Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич и Софья Просвирнова показали результат 4 минуты 14,353 секунды, уступив лишь сборной Южной Кореи (4.13,904).

"Мы очень рады, что смогли подняться на пьедестал почета. Находиться на втором месте было очень приятно. Но эта эстафета для всех нас далась очень тяжело, усталость накопилась. Но мы постарались, полностью отдали все свои силы, и удача оказалась на нашей стороне", - заявила Просвирнова.