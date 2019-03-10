Кононов: игрокам "Спартака" не хватило времени на восстановление перед матчем с "Динамо"

ХИМКИ /Московская область/, 10 марта. /ТАСС/. Некоторым игрокам московского "Спартака" не хватило времени на восстановление к игре с "Динамо" после матча 1/4 финала Олимп - Кубка России. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "Спартака" Олег Кононов.

В воскресенье "Спартак" переиграл "Динамо" со счетом 1:0 в матче 19-го тура чемпионата России по футболу. Ранее в четверг красно-белые в Екатеринбурге уступили "Уралу" (0:1) в ответной встрече 1/4 финала Кубка России и выбыли из борьбы за трофей.

"Мы, в первую очередь, испытываем радость от победы, давно не выигрывали. В первом тайме мы играли хорошо, создали достаточно много моментов. Во втором тайме "Динамо" перехватило инициативу. Во-первых, это психология, а во-вторых, мы играли на Кубок, некоторым ребятам было недостаточно времени, чтобы восстановиться", - отметил Кононов.

В следующем матче "Спартак" 17 марта примет лидера чемпионата петербургский "Зенит". "Сегодня мы счастливы, мы выиграли игру, выиграли дерби, а ошибки мы разберем и будем двигаться дальше. Играть у нас есть кому, у нас впереди недельный цикл, мы должны хорошо поработать перед очень ответственной игрой с "Зенитом", - заключил Кононов.

"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка после 19 матчей.