Степашин: ФК "Динамо" с таким составом не может претендовать на места выше седьмого

ХИМКИ /Московская область/, 10 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Нынешний состав футбольного клуба "Динамо" соответствует уровню команды, которая не может претендовать на места выше седьмого в таблице чемпионата России. Такое мнение ТАСС высказал член попечительского совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Сергей Степашин.

В воскресенье бело-голубые в матче 19-го тура чемпионата России уступили "Спартаку" в Химках со счетом 0:1, пропустив в первом тайме. Бывший футболист и трехкратный чемпион России Роман Широков с июня 2018 года является заместителем генерального директора по спортивным вопросам и спортивным директором ФК "Динамо". Ранее он также был советником по футболу председателя ВФСО "Динамо" Владимира Стржалковского.

"Второй тайм был хороший, не хватает классных игроков. Сыграли те, кого напокупал спортивный директор господин Широков и его компания, в том числе и эти "кардозы" непонятные (полузащитник Мигел Кардозу перешел в "Динамо" летом 2018 года - прим. ТАСС). С таким составом это команда седьмого-девятого места, не больше. Я не беру тренера - тренер хороший", - сказал Степашин.

В середине февраля президиум центрального совета ВФСО "Динамо" одобрил продажу московского футбольного клуба банку ВТБ, который владел контрольным пакетом акций "Динамо" с апреля 2009 года. В конце декабря 2016 года было объявлено о продаже контрольного пакета ВФСО за символический один рубль, при этом банк остался спонсором динамовских команд, включая футбольную. Согласно контракту, рассчитанному до 31 декабря нынешнего года, ВТБ в год выделяет ФК "Динамо" порядка 1,8 млрд рублей.

"Собственник будет теперь один, не будет дуализма, разделения, все будет понятно. Тем более, что в этом году 90 лет со дня рождения Льва Яшина (22 октября - прим. ТАСС). Команда должна претендовать на Лигу чемпионов, если есть серьезный спонсор в лице ВТБ, прекрасный стадион и история", - подчеркнул Степашин.

"Динамо" идет десятым в чемпионате России, набрав 23 очка. В следующем туре 16 марта бело-голубые на выезде сыграет с "Оренбургом".