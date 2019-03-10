Капитан "Динамо" Шунин заявил, что чувствовал страх футболистов "Спартака" в матче РПЛ

ХИМКИ /Московская область/, 10 марта. /ТАСС/. Вратарь московского "Динамо" Антон Шунин рассказал, что чувствовал страх футболистов "Спартака" в матче матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Мнением он поделился в беседе с журналистами после игры.

Московский "Спартак" обыграл "Динамо" со счетом 1:0 в гостевом матче 19-го тура. Встреча прошла на "Арене-Химки" в присутствии 14 674 зрителей.

"Я уверен, что, если бы мы забили во втором тайме, а для этого были моменты, была перекладина, игра бы кардинально изменилась, - сказал Шунин. - Весь второй тайм игроки "Спартака" тянули время, я чувствовал их страх. Если бы мяч залетел под перекладину, уверен, что игра бы перевернулась и совершенно по-другому все могло сложиться".

"Не верю в мистику, мы с командой не обсуждали то, что "Динамо" не может обыграть "Спартак" в Химках, мы выходили играть на победу. Считаю, что моя команда играла сегодня неплохо, где-то не повезло, были хорошие моменты. Сегодня дерби удалось, было много моментов, были качели от одних ворот к другим. Думаю, болельщикам понравился футбол, было интересно", - добавил капитан "Динамо".

Шунин отметил, что не винит партнеров по команде в пропущенном голе. "В моменте с пропущенным мячом игроки "Спартака" разыграли мяч в сторону, за стенку, как раз туда, где игрок не защищает угол ворот, Джикия закрутил мяч в угол. Непростой момент, в этой ситуации они хорошо разыграли, получилось пробить в угол точно. Не думаю, что это чья-то ошибка", - заключил Шунин.

"Динамо" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче команда 16 марта на выезде сыграет с "Оренбургом".