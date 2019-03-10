Гулиев: поле "Арены-Химки" было неудобным для футболистов "Спартака" в матче с "Динамо"

ХИМКИ /Московская область/, 10 марта. /ТАСС/. Поле стадиона "Арена-Химки" в матче чемпионата России по футболу между "Динамо" и "Спартаком" было не самым удобным для игры. Об этом журналистам рассказал полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев.

В воскресенье "Спартак" в матче 19-го тура чемпионата России по футболу переиграл "Динамо" со счетом 1:0. Встреча прошла на "Арене-Химки". Изначально игра должна была состояться на новой арене в Петровском парке, но комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) не разрешила провести матч там из-за неудовлетворительного состояния газона.

"Мы рады победе, в первом тайме были чуть посвежее, во втором было больше ошибок, присутствовала усталость, но удержали победу. Очень тяжело играть несколько игр за такой короткий промежуток времени, действовали на характере, выжимали из себя все, что могли. В дерби всегда много борьбы, поле было не самое удобное, не самого хорошего качества, но это из-за погодных условий", - отметил Гулиев.

Единственный мяч в игре ударом после розыгрыша штрафного забил защитник Георгий Джикия. "Отрабатывали этот розыгрыш штрафного, получилось исполнить. Когда вели в счете, не рисковали, играли проще", - сказал Гулиев.

"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка после 19 матчей. В следующем туре красно-белые 17 марта примут "Зенит".