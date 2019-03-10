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Футбол в России

Футболисты "Локомотива" обыграли "Анжи" в матче чемпионата России

Встреча прошла в Каспийске и завершилась со счетом 2:0 в пользу столичного клуба

ТАСС, 10 марта. Действующий чемпион России по футболу московский "Локомотив" победил махачкалинский "Анжи" со счетом 2:0 в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Анжи-Арене" в Каспийске.

Голы в матче забили Джефферсон Фарфан (21-я минута) и Федор Смолов (80). Смолов в четвертый раз отличился за "Локомотив" в 12 матчах текущего чемпионата. Для Фарфана этот гол также стал четвертым в сезоне РПЛ (14 матчей).

"Локомотив" одержал над "Анжи" четвертую победу кряду, а махачкалинская команда не может победить в матче с "Локомотивом" с 21 ноября 2015 года, когда "Анжи" выиграл в гостях со счетом 2:0. Всего команды провели между собой 28 матчей, "Локомотив" одержал 13-ю победу, "Анжи" выиграл в семи матчах, еще восемь встреч завершились вничью.

"Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 19 матчах. "Анжи" идет на 14-й строчке, имея в активе 18 очков после 19 встреч.

В следующем матче 17 марта "Локомотив" дома сыграет с "Краснодаром", а "Анжи" двумя днями ранее на домашнем поле встретится с самарскими "Крыльями Советов".

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит19131530-1840
2Краснодар18104432-1434
3ЦСКА1996426-1033
4Спартак1995524-1832
5Локомотив1995527-1932
6Рубин19610318-1728
7Ростов1968515-1226
8Арсенал1966725-2524
9Ахмат1865715-1823
10Динамо1958618-1523
11Урал1864818-2922
12Оренбург1764717-1622
13Крылья Советов1863916-2421
14Анжи19531110-2718
15Уфа1937914-2216
16Енисей19251212-3311
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