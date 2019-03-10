Футболисты "Локомотива" обыграли "Анжи" в матче чемпионата России

ТАСС, 10 марта. Действующий чемпион России по футболу московский "Локомотив" победил махачкалинский "Анжи" со счетом 2:0 в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Анжи-Арене" в Каспийске.
Голы в матче забили Джефферсон Фарфан (21-я минута) и Федор Смолов (80). Смолов в четвертый раз отличился за "Локомотив" в 12 матчах текущего чемпионата. Для Фарфана этот гол также стал четвертым в сезоне РПЛ (14 матчей).
"Локомотив" одержал над "Анжи" четвертую победу кряду, а махачкалинская команда не может победить в матче с "Локомотивом" с 21 ноября 2015 года, когда "Анжи" выиграл в гостях со счетом 2:0. Всего команды провели между собой 28 матчей, "Локомотив" одержал 13-ю победу, "Анжи" выиграл в семи матчах, еще восемь встреч завершились вничью.
"Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 19 матчах. "Анжи" идет на 14-й строчке, имея в активе 18 очков после 19 встреч.
В следующем матче 17 марта "Локомотив" дома сыграет с "Краснодаром", а "Анжи" двумя днями ранее на домашнем поле встретится с самарскими "Крыльями Советов".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|19
|13
|1
|5
|30-18
|40
|2
|Краснодар
|18
|10
|4
|4
|32-14
|34
|3
|ЦСКА
|19
|9
|6
|4
|26-10
|33
|4
|Спартак
|19
|9
|5
|5
|24-18
|32
|5
|Локомотив
|19
|9
|5
|5
|27-19
|32
|6
|Рубин
|19
|6
|10
|3
|18-17
|28
|7
|Ростов
|19
|6
|8
|5
|15-12
|26
|8
|Арсенал
|19
|6
|6
|7
|25-25
|24
|9
|Ахмат
|18
|6
|5
|7
|15-18
|23
|10
|Динамо
|19
|5
|8
|6
|18-15
|23
|11
|Урал
|18
|6
|4
|8
|18-29
|22
|12
|Оренбург
|17
|6
|4
|7
|17-16
|22
|13
|Крылья Советов
|18
|6
|3
|9
|16-24
|21
|14
|Анжи
|19
|5
|3
|11
|10-27
|18
|15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|14-22
|16
|16
|Енисей
|19
|2
|5
|12
|12-33
|11