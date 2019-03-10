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Серена Уильямс из-за плохого самочувствия не смогла доиграть матч в Индиан-Уэллсе

Американка прекратила борьбу в матче против Гарбинье Мугурусы при счетм 3:6, 0:1

ТАСС, 11 марта. Американская теннисистка Серена Уильямс не доиграла матч против испанки Гарбинье Мугурусы в третьем круге турнира категории Premier в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США).

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Американка выиграла первые три гейма в матче, однако затем уступила в шести геймах подряд и проиграла первый сет. При счете 3:6, 0:1 американка вызвала на корт врача и после консультаций приняла решение завершить борьбу.

Уильямс была посеяна на турнире под 10-м номером. Она начала соревнования со второго круга, победив двукратную чемпионку турнира в Индиан-Уэллсе Викторию Азаренко из Белоруссии в двух сетах.

Уильямс дважды побеждала на турнире - в 1999 и 2001 годах. После этого она до 2015 года бойкотировала турнир из-за подозрений со стороны общественности в неспортивном характере матчей между Сереной и Винус Уильямс.

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