Чемпионка мира по велотреку Келли Кэтлин покончила с собой в 23 года

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира по велоспорту на треке американка Келли Кэтлин покончила с собой в возрасте 23 лет. Об этом ее отец Марк Кэтлин сообщил в воскресенье профильному изданию VeloNews.

Тело велогонщицы было обнаружено в пятницу вечером в ее доме в штате Калифорния. "Не было ни одной минуты, в которую мы бы не вспоминали о ней и о замечательной жизни, которую она могла бы прожить. Боль утраты невероятна", - заявил Марк Кэтлин. Он предпочел не уточнять обстоятельства и причины самоубийства дочери.

Председатель федерации велоспорта США (USA Cycling) Боб Демартини в опубликованном в воскресенье заявлении подтвердил факт смерти велогонщицы. "Келли для нас была больше, чем спортсменкой, и навсегда останется членом семьи велоспорта США. Мы молимся и думаем о семье Кэтлин. Для ее родных и близких наступило невероятно тяжелое время, мы хотим, чтобы их право на неприкосновенность личной жизни уважалось", - отметил Демартини.

Келли Кэтлин завоевывала золотые медали в командной гонке в женском разряде на чемпионатах мира в 2016, 2017 и 2018 годах. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 2016 года она в составе американской команды взяла серебро.