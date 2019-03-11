Российская лыжница Жамбалова завоевала четвертое золото на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Российская лыжница Алиса Жамбалова завоевала золото в масс-старте на 15 км свободным стилем на Универсиаде в Красноярске.

24-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 38 минут и 39,8 секунды. Второе место у россиянки Екатерины Смирновой (отставание 1,1 секунды), бронза у еще одной представительницы России Яны Кирпиченко (+5,6).

Россиянка Кристина Кускова заняла четвертое место (+15,5), Диана Головань - шестое (+23,8), Полина Некрасова - 14-е (+1.51,6).

Для Жамбаловой это золото стало четвертым на Универсиаде, ранее она побеждала в индивидуальной гонке, гонке преследования и в эстафете.

В медальном зачете Универсиады сборная России занимает первое место, завоевав 103 медали - 36 золотых, 36 серебряных и 31 бронзовую. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-4-4). На третьей строчке располагается сборная Японии (4-4-3). Зимняя Универсиада завершится 12 марта.