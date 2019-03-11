Российская лыжница Жамбалова завоевала четвертое золото на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Российская лыжница Алиса Жамбалова завоевала золото в масс-старте на 15 км свободным стилем на Универсиаде в Красноярске.
24-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 38 минут и 39,8 секунды. Второе место у россиянки Екатерины Смирновой (отставание 1,1 секунды), бронза у еще одной представительницы России Яны Кирпиченко (+5,6).
Россиянка Кристина Кускова заняла четвертое место (+15,5), Диана Головань - шестое (+23,8), Полина Некрасова - 14-е (+1.51,6).
Для Жамбаловой это золото стало четвертым на Универсиаде, ранее она побеждала в индивидуальной гонке, гонке преследования и в эстафете.
В медальном зачете Универсиады сборная России занимает первое место, завоевав 103 медали - 36 золотых, 36 серебряных и 31 бронзовую. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-4-4). На третьей строчке располагается сборная Японии (4-4-3). Зимняя Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|36
|36
|31
|103
|2
|Южная Корея
|6
|4
|4
|14
|3
|Япония
|4
|4
|3
|11
|4
|Финляндия
|3
|2
|7
|12
|5
|Норвегия
|3
|2
|3
|8
|6
|Австрия
|3
|2
|0
|5
|7
|Франция
|2
|4
|6
|12
|8
|Швейцария
|2
|2
|3
|7
|9
|Швеция
|2
|1
|2
|5
|10
|Германия
|2
|1
|1
|4
|11
|Белоруссия
|2
|1
|0
|3
|12
|Чехия
|1
|2
|2
|5
|13
|Китай
|1
|2
|1
|4
|14
|Канада
|1
|1
|1
|3
|14
|Италия
|1
|1
|1
|3
|16
|Польша
|1
|1
|0
|2
|17
|Казахстан
|0
|4
|3
|7
|18
|Грузия
|0
|0
|1
|1
|18
|Великобритания
|0
|0
|1
|1