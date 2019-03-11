Сейнтронд: объекты Универсиады-2019 должны использоваться школами и вузами

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Объекты, использованные во время Универсиады в Красноярске, должны быть доступны студентам и школьникам региона, а также всем местным жителям. Таким мнением с журналистами поделился генеральный секретарь и исполнительный директор Международной федерации университетского спорта (FISU) Эрик Сейнтронд.

"Уверен, что в будущем Красноярск станет важной площадкой для проведения соревнований по зимним видам спорта. Настаиваю - все объекты должны быть открыты для школ, университетов, широкой публики, также нужно работать с местными спортивными клубами. Для FISU это очень важно, наша организация внимательно следит за использованием наследия в каждом городе, где проводились Студенческие игры", - заявил Сейнтронд.

Представитель FISU отметил, что работает уже на 17-й Универсиаде. "У меня есть определенный опыт, и я хочу сказать - объекты Красноярска прекрасны и важны для инфраструктуры города. Теперь использование этих объектов - сфера ответственности местного населения. Нужно подавать заявки на новые проекты, ведь Универсиада - это трамплин для развития города", - подчеркнул он.

"Нематериальное наследие, которое навсегда остается с людьми, - это их знания, и в мире не так много мероприятий, которые могут дать вам такой опыт, - продолжил Сейнтронд. - Людям постарше подчас бывает сложно объяснить, что такое быть волонтером. Жизнь непроста - когда-нибудь молодые люди начнут работать, но сейчас мы должны предоставлять им возможность участвовать в таких проектах. Сейчас они получили новый опыт, и задача властей дать им возможность его использовать на практике".

Всемирные студенческие игры завершатся в Красноярске 12 марта. К Универсиаде было построено, реконструировано и отремонтировано 34 спортивных, транспортных и медицинских объекта, соответствующих мировым стандартам.