Сейнтронд: лидерство россиян на Универсиаде - нормальное явление для страны-организатора

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Подавляющее преимущество сборной России на домашней Универсиаде в Красноярске - это нормальное явление для любой страны-организатора массового спортивного мероприятия. Таким мнением с журналистами поделился генеральный секретарь и исполнительный директор Международной федерации университетского спорта (FISU) Эрик Сейнтронд.

В медальном зачете Универсиады сборная России за день до церемонии закрытия занимает первое место, завоевав 103 медали - 36 золотых, 36 серебряных и 31 бронзовую. На втором месте идет команда Южной Кореи (6-4-4), на третьей строчке располагается сборная Японии (4-4-3). Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

"Лидерство России - это нормально, ведь страна-хозяйка Игр всегда продвигает своих спортсменов, старается представить сборные лучшими атлетами. Если национальная сборная страны-организатора не принесет наград, их же спросят - а где медали? У России огромное население, много талантов, ваши спортсмены всегда в первых строчках мирового рейтинга, так что это нормально, что вы выиграли так много", - отметил Сейнтронд.

Церемония закрытия Универсиады пройдет в Красноярске 12 марта.