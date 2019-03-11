Красноярск будет претендовать на проведение чемпионата мира по борьбе в 2022 году

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Красноярск планирует подать заявку на проведение чемпионата мира по спортивной борьбе 2022 года. Об этом на пресс-конференции, посвященной наследию Всемирной зимней Универсиады в Красноярске, сообщил министр спорта региона Сергей Алексеев.

Универсиада в Красноярске стартовала 2 марта и завершится 12 марта.

"Мы намерены претендовать на право проведения чемпионата мира по спортивной борьбе 2022 года. Юбилейный турнир памяти Ивана Ярыгина, прошедший в Красноярске в январе нынешнего года, и Универсиада, завершающаяся в нашем городе, демонстрируют нашу готовность провести такой важный международный старт", - сказал Алексеев.

К Студенческим играм в Красноярске было построено, реконструировано и отремонтировано более 30 объектов спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.

Объединенные чемпионаты мира по греко-римской, женской и вольной борьбе проводятся с 2005 года. В 2010 году турнир принимала Москва, в 2019 году соревнования пройдут в Астане 14-22 сентября.