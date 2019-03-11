Зал для тренировок по мини-футболу и баскетболу появится в Красноярске после Универсиады

Универсиада проходит в Красноярске с 2 по 12 марта. В фанпарке прошли соревнования по горнолыжному спорту в пяти дисциплинах: слалом, гигантский слалом, супер-гигант, горнолыжная комбинация и командные соревнования.

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Универсальный спортивный зал для тренировок спортсменов по мини-футболу и баскетболу будет функционировать на базе построенного к Универсиаде спортивно-тренерского блока в фанпарке "Бобровый лог" в Красноярске. Об этом в понедельник журналистам сказала директор проектного офиса компании "Норникель" Яна Гриб.

"После Универсиады на базе спортивно-тренерского блока у нас начинает функционировать универсальный спортзал, где будут проводиться тренировки спортсменов, как взрослых так и детей, по мини-футболу и баскетболу. Уже сейчас получили несколько запросов на организацию такого тренировочного процесса, соревновательного процесса", - сказала Гриб.

Она отметила, что также фанпарк продолжит функционировать как всесезонный центр отдыха и спорта и готов к увеличению количества посетителей после Универсиады. "Мы настроены, чтобы как можно больше жителей Красноярска, соседних регионов и гостей нашей страны могли приезжать в фанпарк", - подчеркнула Гриб.

Всесезонный парк спорта и отдыха фанпарк "Бобровый лог" в Красноярске - инвестиционный проект компании "Норникель" - генерального партнера XXIX Всемирной зимней Универсиады - 2019 - запущен в эксплуатацию в 2006 году. В зимнее время на территории фанпарка для горнолыжников и сноубордистов работают 15 трасс общей протяженностью 10,9 км различных уровней сложности.

В рамках подготовки к Универсиаде в "Бобровом логу" дополнительно построили спортивно-тренировочный комплекс, устройство системы видеотрансляции, вертолетную площадку для санавиации, создана интегрированная система безопасности, расширены горнолыжные трассы, приобретены новые снегоуплотнительные машины, снегоходы, спортивный инвентарь, система хронометража.