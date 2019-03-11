"Норникель" продолжит содержать фанпарк "Бобровый лог" после Универсиады в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Компания "Норильский никель" продолжит содержать фанпарк "Бобровый лог" по окончании Универсиады в Красноярске. Об этом журналистам сообщила директор проектного офиса компании Яна Гриб.

"Подготовка всесезонного парка спорта и отдыха "Бобровый лог" стала нашим вкладом в подготовку Универсиады, и по окончании Всемирных студенческих игр "Норникель" продолжит содержать этот объект, - сказала Гриб. -

Он открылся в 2006 году и давно уже полюбился жителям города, а к Универсиаде претерпел масштабные изменения - там сейчас находится одна из двух вертолетных площадок, обеспечивающих безопасность спортсменов, расширена горнолыжная трасса, там появилось самое современное оборудование, система снегообразования и система безопасности, отвечающие последним тенденциям".

"Мы рады, что спортсмены высоко оценили подготовку наших трасс, - продолжила представитель "Норникеля". - Компания вложила в фанпарк более одного миллиарда рублей, и мы уверены - ни одного рубля не было потрачено напрасно. Это не просто горнолыжный курорт - он круглосуточно функционирует в черте города, и любой житель Красноярска может приехать туда и наслаждаться качеством услуг в любой момент в любое время года: ездить на лыжах, плавать в бассейне, пользоваться подъемником, чтобы увидеть со смотровой площадки наш заповедник "Столбы" - жемчужину Красноярского края".

Гриб отметила, что в фанпарке есть специальная трасса для детей с ограниченными возможностями. "Фанпарк стал еще более доступным для лиц с ограниченными возможностями. Мы видим в этом огромный потенциал и приглашаем всех заниматься горными лыжами", - сказала она.

В парке "Бобровый лог" есть 14 горнолыжных трасс разной степени сложности, девять из них прошли сертификацию на соответствие стандартам Международной федерацией лыжного спорта. На зимней Универсиаде объект принимал соревнования по горнолыжному спорту среди мужчин и женщин в дисциплинах "супергигант", "суперкомбинация", "слалом-гигант", "слалом" и командные соревнования.

Универсиада в Красноярске открылась 2 марта и завершится 12 марта. "Норникель" является генеральным партнером соревнований.