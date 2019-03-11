Горнолыжник Ефимов завоевал золото в слаломе на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Российский горнолыжник Семен Ефимов занял первое место в слаломе на Универсиаде, которая проходит в Красноярске.

По сумме двух попыток 22-летний спортсмен показал время 1 минута 27,14 секунды. Вторым стал австриец Рихард Лейтгеб (1.28,08), третье место занял француз Пако Расса (1.28,36). Россиянин Алексей Овчинников не финишировал.

Ефимов является бронзовым призером Универсиады-2017 в супергиганте, а также победителем Кубка России сезона-2015/16.

В медальном зачете Универсиады сборная России занимает первое место, завоевав 104 медали - 37 золотых, 36 серебряных и 31 бронзовую. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-4-4). На третьей строчке располагается сборная Японии (4-4-3).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.