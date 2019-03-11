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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Горнолыжник Ефимов завоевал золото в слаломе на Универсиаде

Вторым стал австриец Рихард Лейтгеб, третье место занял француз Пако Расса
Семен Ефимов Пресс-служба Универсиады
Описание
Семен Ефимов
© Пресс-служба Универсиады

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Российский горнолыжник Семен Ефимов занял первое место в слаломе на Универсиаде, которая проходит в Красноярске.

По сумме двух попыток 22-летний спортсмен показал время 1 минута 27,14 секунды. Вторым стал австриец Рихард Лейтгеб (1.28,08), третье место занял француз Пако Расса (1.28,36). Россиянин Алексей Овчинников не финишировал.

Ефимов является бронзовым призером Универсиады-2017 в супергиганте, а также победителем Кубка России сезона-2015/16.

В медальном зачете Универсиады сборная России занимает первое место, завоевав 104 медали - 37 золотых, 36 серебряных и 31 бронзовую. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-4-4). На третьей строчке располагается сборная Японии (4-4-3).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия373631104
2Южная Корея64414
3Япония44311
4Австрия3306
5Финляндия32712
6Норвегия3238
7Франция24713
8Швейцария2237
9Швеция2125
10Германия2114
11Белоруссия2103
12Чехия1225
13Китай1214
14Канада1113
14Италия1113
16Польша1102
17Казахстан0437
18Грузия0011
18Великобритания0011
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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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