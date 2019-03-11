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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Фристайлистка Мальцева завоевала золото Универсиады в ски-кроссе

Серебро у россиянки Анны Антоновой, бронза у чешской спортсменки Клары Каспаровой

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Российская фристайлистка Екатерина Мальцева завоевала золото в ски-кроссе на Универсиаде в Красноярске.

Серебро у россиянки Анны Антоновой, бронза у чешской спортсменки Клары Каспаровой. Россиянка Виктория Завадовская заняла четвертое место.

Мальцева является бронзовым призером Универсиады-2017.

В медальном зачете Универсиады сборная России лидирует, завоевав 108 медалей - 39 золотых, 38 серебряных и 31 бронзовую. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-4-4). На третьей строчке располагается сборная Японии (4-4-3).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия393831108
2Южная Корея64414
3Япония44311
4Австрия3306
5Финляндия32712
6Норвегия3238
7Франция24713
8Швейцария2237
9Швеция2125
9Германия2125
11Белоруссия2103
12Чехия1236
13Китай1214
14Канада1113
14Италия1113
16Польша1102
17Казахстан0437
18Грузия0011
18Великобритания0011
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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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