Фристайлистка Мальцева завоевала золото Универсиады в ски-кроссе

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Российская фристайлистка Екатерина Мальцева завоевала золото в ски-кроссе на Универсиаде в Красноярске.

Серебро у россиянки Анны Антоновой, бронза у чешской спортсменки Клары Каспаровой. Россиянка Виктория Завадовская заняла четвертое место.

Мальцева является бронзовым призером Универсиады-2017.

В медальном зачете Универсиады сборная России лидирует, завоевав 108 медалей - 39 золотых, 38 серебряных и 31 бронзовую. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-4-4). На третьей строчке располагается сборная Японии (4-4-3).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.