Федерация спортивной борьбы РФ поддержит заявку Красноярска на проведение ЧМ по борьбе

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) поддержит выдвижение Красноярска на проведение чемпионата мира 2022 года. Об этом ТАСС заявил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

Ранее министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев сообщил, что регион планирует претендовать на проведение чемпионата мира по спортивной борьбе 2022 года.

"На данный момент ситуация находится на этапе предварительного согласования, - сказал Мамиашвили. - Красноярский край имеет большие борцовские традиции, там ежегодно проводится турнир имени Ивана Ярыгина. Конечно, проведение подобных крупных мероприятий сопряжено с различного рода организационными вопросами, в том числе вопросом финансирования. Но мы поддержим подобную заявку".

В Красноярске проходит зимняя Универсиада, которая завершится 12 марта.