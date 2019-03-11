Фристайлист Набиулин стал победителем в ски-кроссе на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Российский фристайлист Артем Набиулин завоевал золото в ски-кроссе на Универсиаде в Красноярске.
Серебро у россиянина Максима Вихрова, бронзу завоевал немец Флориан Вильмсманн. Россиянин Егор Омелин занял четвертое место.
В медальном зачете Универсиады сборная России лидирует, завоевав 108 медалей - 39 золотых, 38 серебряных и 31 бронзовую. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-4-4). На третьей строчке располагается сборная Японии (4-4-3).
Зимняя Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|39
|38
|31
|108
|2
|Южная Корея
|6
|4
|4
|14
|3
|Япония
|4
|4
|3
|11
|4
|Австрия
|3
|3
|0
|6
|5
|Финляндия
|3
|2
|7
|12
|6
|Норвегия
|3
|2
|3
|8
|7
|Франция
|2
|4
|7
|13
|8
|Швейцария
|2
|2
|3
|7
|9
|Швеция
|2
|1
|2
|5
|9
|Германия
|2
|1
|2
|5
|11
|Белоруссия
|2
|1
|0
|3
|12
|Чехия
|1
|2
|3
|6
|13
|Китай
|1
|2
|1
|4
|14
|Канада
|1
|1
|1
|3
|14
|Италия
|1
|1
|1
|3
|16
|Польша
|1
|1
|0
|2
|17
|Казахстан
|0
|4
|3
|7
|18
|Грузия
|0
|0
|1
|1
|18
|Великобритания
|0
|0
|1
|1