Фристайлист Набиулин стал победителем в ски-кроссе на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Российский фристайлист Артем Набиулин завоевал золото в ски-кроссе на Универсиаде в Красноярске.

Серебро у россиянина Максима Вихрова, бронзу завоевал немец Флориан Вильмсманн. Россиянин Егор Омелин занял четвертое место.

В медальном зачете Универсиады сборная России лидирует, завоевав 108 медалей - 39 золотых, 38 серебряных и 31 бронзовую. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-4-4). На третьей строчке располагается сборная Японии (4-4-3).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.