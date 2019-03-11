Лакерник: Красноярск имеет шансы стать базой для подготовки фигуристов к Играм в Пекине

Разница во времени между Москвой и Красноярском - плюс четыре часа, между Москвой и Пекином - плюс пять часов. Соревнования по фигурному катанию на Универсиаде принимал спортивно-зрелищный комплекс "Платинум-Арена".

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Красноярск, где в настоящее время проходит зимняя Универсиада, в перспективе может стать базой подготовки сборной России по фигурному катанию к Играм 2022 года в Пекине. Таким мнением с журналистами поделился вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник.

"До Олимпиады в Пекине Красноярск может сделать так, чтобы эта база была задействована для подготовки сборных к Играм-2022. Но вопрос в том, что для этого нужна необходимая инфраструктура - одного льда мало", - рассказал Лакерник.

"В качестве примера - сейчас здесь, в Красноярске, выступал Александр Самарин, которому через две недели лететь в Японию. Но сразу отправиться в Японию отсюда не получилось - это вылилось бы в приличные финансовые расходы, а значит ему нужно было вернуться в Москву, где инфраструктура получше, где есть и лед, и зал, и медицина, то есть весь комплекс того, что необходимо фигуристу при подготовке к самому важному старту сезона. Поэтому сильнейшие фигуристы и сосредоточились либо в Москве, либо в Санкт-Петербурге", - отметил он.

Лакерник добавил, что на чемпионат мира можно приехать с расчетом, чтобы выступление не попало на пик акклиматизации. "И, насколько я знаю, наши спортсмены сейчас на чемпионат мира в Сайтаму полетят в разные сроки, но период присутствия на Олимпиаде гораздо дольше, - напомнил он. - Это очень серьезный вопрос, поэтому его надо будет решать".

Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.